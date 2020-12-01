المالية تُصدر إعلان هام بخصوص تسديد رسوم طلبة كلية العودة

غزة – الرأي:

نشرت وزارة المالية بغزة، إعلانًا هامًا بخصوص التسجيل لتسديد رسوم طلبة كلية العودة من مستحقات الموظفين.

وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب كلية العودة من خلال موقع الوزارة الالكتروني وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1/12/2020.

وذكرت أن التسجيل سيكون وفقاً للشروط التالية: -