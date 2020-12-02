أطلس للكون.. علماء الفلك ينجحون فى رسم خرائط لـ 3 ملايين مجرة ​​

ساعد تلسكوب كبير فى المناطق النائية بأستراليا علماء الفلك على إنشاء "أطلس للكون" يضم مليون مجرة ​​بعيدة لم يتم اكتشافها سابقًا، إذ قام الفريق، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)، برسم خرائط لحوالى ثلاثة ملايين مجرة ​​فى 300 ساعة فقط.

وحطم التلسكوب (ASKAP) الأرقام القياسية عندما أجرى أول مسح له لكامل السماء الجنوبية - وهى عملية استغرقت ما يصل إلى عقد باستخدام الأجيال السابقة من التلسكوبات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استخدم الفريق الصور لإنشاء "خرائط جوجل" للسماء الليلية التى يمكنك التفاعل معها واستخدامها لمشاهدة تفاصيل الأجزاء البعيدة من الكون المعروف.

ما يجعل هذا التلسكوب فريدًا هو مجال رؤيته الواسع، باستخدام أجهزة استقبال صممها باحثوCSIRO ، والتى تسمح له بالتقاط صور بانورامية بتفاصيل أكثر وضوحًا من ذى قبل.

وقال عالم الفلك ديفيد ماكونيل، الذى قاد دراسة CSIRO للسماء الجنوبية فى مرصد مورشيسون للفلك الراديوي: "إنها حقًا لعبة تغير قواعد اللعبة، إذ احتاج التلسكوب فقط إلى دمج 903 صورة لرسم خريطة للسماء الجنوبية بأكملها، مقارنةً بالمسوحات الراديوية الأخرى التى تغطى السماء بأكملها والتى تتطلب عشرات الآلاف من الصور.

وأوضح ماكونيل: "إنها أكثر حساسية من الاستطلاعات السابقة التى غطت السماء بأكملها بهذا الشكل، لذلك نرى أشياء أكثر مما رأينا فى الماضي".

وقالت وزيرة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الأسترالية، كارين أندروز: "التطور يثبت أن علم الفلك الراديوى جاهز لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام، فـ ASKAP هو تطور تقنى رئيسى يضع علمائنا ومهندسينا وصناعتنا فى مقعد القيادة لقيادة اكتشاف الفضاء السحيق للجيل القادم."