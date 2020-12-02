واتس آب يتيح للمستخدمين اختيار خلفيات مخصصة لكل دردشة

بعد إطلاق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، يحاول واتس آب جعل الدردشة أفضل، حيث لم تطلق الخدمة فقط مجموعة مختارة من الخلفيات والملصقات الجديدة، ولكنها أتاحت تخصيص خلفية الدردشات للمجموعات والأفراد، إذ تتيح لك الميزة الأخيرة اختيار خلفية محددة لكل دردشة أو جهة اتصال فردية، مما يخلق الحالة المزاجية التي تريدها ويساعدك على تذكر من تتحدث أيضًا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد قام تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك بتحسين اختيار الخلفية عن طريق إضافة ألوان جديدة لخلفيات رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية، كما قدمت "صورًا جديدة ومتنوعة ومميزة للطبيعة والعمارة" من جميع أنحاء العالم لتعكس بشكل أفضل قاعدة مستخدمين عالمية قوية تبلغ 2 مليار مستخدم، وأخيرًا، قدمت تصميمات رسومية جديدة في كل من الألبومات الساطعة والمظلمة.

وإذا كنت تحب الملصقات، فإن واتس آب يسهل عليك العثور عليها من خلال السماح لك بالبحث باستخدام النص أو الرموز التعبيرية، أو التصفح حسب الفئة، كما إنه يشجع منشئي الملصقات على تسهيل هذه العملية من خلال تمييزهم بالرموز التعبيرية والنصوص، كما قدمت واتس آب أيضًا نسخة متحركة من حزمة ملصقات منظمة الصحة العالمية (WHO) الشهيرة "معًا في المنزل"، وسيبدأ طرح الميزات الجديدة هذا الأسبوع.