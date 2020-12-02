الصحة تقلّص قوائم انتظار العمليات عبر مشاريع ممولة

غزة- الرأي

شرعت وزارة الصحة في غزة بتقليص قوائم انتظار العمليات الجراحية للمرضى بالتعاون والشراكة مع مؤسسات صحية دولية وأهلية، من خلال تحويل الحالات إلى مستشفيات القطاع الأهلي.

وأوضح سائد ابو عطا مدير الشئون الادارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أنه تم تنفيذ عدة مشاريع مانحة مع الأونروا والأوتشا وMSF أطباء العالم بلجيكا، للتخفيف من قوائم الانتظار وخاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك في معظم التخصصات الجراحية وبعض الخدمات التشخيصية.

وقال خلال لقاء إعلامي، إن مشروع الأوتشا يتم من خلاله تحويل مرضى العمليات المجدولة التي تشمل جراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وبعض جراحات المناظير والجراحة العامة وجراحة المسالك من مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفى الأهلي العربي ومستشفيات اتحاد لجان العمل الصحي (مستشفى العودة بمحافظة الشمال ومستشفى العودة بمحافظة رفح)، لافتا إلى أن المشروع سيمتد الى شهر مايو العام المقبل.

وأضاف: "كما ويتم تحويل حالات جراحة العظام التي تحتاج إلى زراعة بلاتين ابتداء من سن خمس سنوات من مستشفى الإندونيسي الى مستشفى العودة، وذلك من خلال مشروع MSF بلجيكا، وذلك لتخفيف العبء عن المرضى في محافظة الشمال".

واستطرد: "اضافة الى مشروع الأونروا الذي تم من خلاله تحويل الحالات العاجلة وشبه العاجلة وتشمل معظم الجراحات وبعض الخدمات التشخيصية بالأشعة، حيث تم الشروع به منذ الخامس عشر من أكتوبر الماضي على أن ينتهي في ابريل العام الجاري، لافتا إلى أنه تم خلال تلك الفترة تحويل ما يقارب (642) حالة في كافة التخصصات".

وتسعى وزارة الصحة من خلال تنفيذ تلك المشاريع الى تخفيف قوائم انتظار المرضى وتوفير خدمة صحية أمثل وبيئة آمنة لعمل الطاقم الطبي في ظل الضغط الكبير والتحديات التي يواجهونها في ظل جائحة "كورونا".