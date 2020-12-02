أنباء عن انقلاب مدريدي وشيك على زيدان

تسابقت الصحف الإسبانية، في جلد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بعد السقوط المؤلم أمام شاختار دونيتسك بنتيجة 0-2، في سهرة الثلاثاء التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية، ضمن منافسات المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

من جانبها، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن الرئيس فلورنتينو بيريز، بدأ يفكر جديا في طرد المدرب الفرنسي، مع تلميحات لإمكانية صدور القرار خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد الكم الهائل من الرسائل العنيفة، التي تلقاها الرئيس من المقربين إليه ومستشاريه، بعد الهزيمة المخيبة لآمال المشجعين.

وأوضح التقرير، أن بيريز وجُل مجلسه المعاون، بالكاد فقدوا الثقة في زيزو، وذلك ليس لوصمة عار الثلاثاء، بل للهبوط الحاد في أداء الفريق وتذبذب النتائج من حين لآخر، التي وصلت لحد التقهقر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الليغا، والأسوأ من ذلك، خطر الخروج المبكر من البطولة المفضلة للميرينغي وعشاقه في مختلف أنحاء العالم.

وتزامنا مع هذه الأنباء، أخبر الناقد الإسباني خوسيه لويس سانشيز، برنامج “الشيرنغيتو”، بأنه في حال حدوث كارثة أخرى أمام إشبيلية في مباراة منتصف الأسبوع، فعلى الأرجح لن يبقى زيدان على مقاعد البدلاء في مباراة منتصف الأسبوع المصيرية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

كما تعمدت صحيفة “ماركا” إثارة الجدل حول مستقبل زيدان مع الملوك، بعناوين تحمل أكثر من معنى حول مصير زيزو في المرحلة القادمة، حتى أنها عنونت صدر الغلاف “كيف كانوا يرونك من قبل وكيف يرونك الآن”، مع علامات استفهام حول أسباب غرق الفريق في الشوط الثاني وماذا بعد التجرع من مرارة الهزيمة للمرة الخامسة في آخر 15 مباراة في مختلف المسابقات.

وعلى النقيض من هذه الشائعات، أقر زيدان في حواره مع الصحافيين عقب نهاية المباراة، بأنه لن يتقدم باستقالته، معتقدا أن الفريق انحنى بسبب سوء الطالع وتمنع الكرة على اللاعبين، وسط موجة جديدة من الانتقادات العنيفة، للمطالبة بإقالته، بعد تدهور أوضاع الفريق معه في الولاية الثانية بوجه عام وفي الآونة الأخيرة عموما، بالتعرض للهزيمة 16 مرة في 77 مباراة، نفس عدد مرات الخسارة في ولايته الأولى، لكن في 149 مباراة، ما يعكس معاناته مقارنة بوضعه في سنواته الخوالي الأولى.