وزارة الأسرى: 4300 أسيراً في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري "4300" أسيراً، من بينهم "494" أسيراً محكوماً فوق الـ"20" عاما وأقل من مؤبد.

وأضحت وزارة الأسرى في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأربعاء، أن "543" أسيرا محكوم بالمؤبد، و 53 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً داخل سجون الاحتلال،إضافةل " 540" أسير إداري.

وذكرت أن عدد الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ 35 أسيرة ويقبعن في سجن الدامون.

وأفادت الوزارة بأن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال بلغ "170" أسير طفل دون سن "18"، مشيرةً إلى أن عدد الأطفال الذين اعتقلوا منذ بداية العام 2020 بلغ "400" طفلا موزعين في ثلاثة سجون إسرائيلية ( عوفر _ مجدو_ الدامون ).

وبشأن الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، أوضحت أن عددهم بلغ "700" أسير منهم "10" أسرى مصابين بالسرطان، والباقى بأمراض مزمنة.

