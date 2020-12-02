العمل تفتتح محطة التعبئة بالجمعية التعاونية لمزارعي التوت الأرضي

غزة- الرأي

افتتحت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، محطة التعبئة والفرز والثلاجات في الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت الأرضي والخضار والزهور في بيت لاهيا.

وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة العمل، م.إيهاب الغصين، ومدير هيئة العمل التعاوني، أ.نبيل المبحوح، ومدير اتحاد لجان العمل الزراعي م.محمد البكري، ورئيس بلدية بيت لاهيا م.علاء العطار، ولفيف من الحضور.



وقال الغصين في كلمة له خلال الافتتاح:” لنا الفخر اليوم بافتتاح هذا المشروع المميز في هذه الجمعية التي تدعم صمود المزارعين”.

وأضاف:” هذا المشروع طريقة مميزة وأسلوب ممتاز في العمل، ويعطي مساهمة في الدخل القومي بغزة، ويوفر فرص عمل”.



واستدرك:” كما أنه يحقق الاستفادة من الفائض الزراعي بدل اتلافه وإعطاء المزارعين فرصة أكبر في التصدير”.

وفي ختام كلمته أكد الغصين أن “من المهام الأساسية لنا دعم وتعزيز فكرة الجمعيات التعاونية”.



من جهته قال صابر غبن مدير الجمعية:” إن هذا المشروع يأتي بمساهمة من الجمعية بقيمة 40.787 دولار أمريكي، ودعم مالي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بقيمة 96 ألف دولار وبالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي”.

وأضاف:” آلية العمل ستكون من خلال وصول المحصول من المكزرعة لمحطة الفرز ثم يتم فحص جودته من وزارة الزراعة ثم يغلف ويوضع في الثلاجات وفي اليوم التالي يذهب للمعبر استعدادًا للتصدير”.

وبيت التعبئة هو مشروع لحفظ محصول التوت الأرضي إلى حين تصديره.

جدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.