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مستشفى الدرة ينقذ طفلاً تعرض للاختناق بملابسه

02 كانون أول / ديسمبر 2020 12:13

مستشفى الدرة ينقذ طفلاً تعرض للاختناق بملابسه
مستشفى الدرة ينقذ طفلاً تعرض للاختناق بملابسه

غزة- الرأي

قال رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة للأطفال د. زياد المصري حسب رواية عائلة الطفل، إن طفلهم ذو العامين كان يلهو في غرفته، وعندما حاول النزول من سريره علق من ملابسه، مما أدى لاختناقه بسبب انسداد مجرى التنفس لديه.
وأوضح د. المصري أنه فور حضور الطفل الى المستشفى تم استقباله على الفور وبدأ الطاقم الطبي بعمل إنعاش للدماغ بالخطوات العلمية والعملية المقررة، ومشيرا أنه في بداية الأمر كان الوضع العصبي للطفل في غاية الخطورة مما استدعى لعمل بنج كامل للطفل ووصله بجهاز التنفس الصناعي.
وأشار أن الحالة العصبية للطفل بدأت تشير الى تحسن طفيف، في اليوم التالي، أما في اليوم الثالث طرأ على الطفل تحسن ملحوظ مما سمح لطاقم العناية بتدريج فطامه عن جهاز التنفس الصناعي.
وتابع د. المصري أنه تم التأكد من أن الطفل استرجع وعيه تماما ولا يوجد اي ضرر عصبي يذكر، وذلك بعد اجراء الفحص الطبي وتقييم الحالة قبل خروجها من العناية المركزة مشيرا الى الدور الطبي والتمريضي الذي ساهم بشكل كبير في انقاذ حياة الطفل. 
ونصح الطبيب المصري الأهالي الى مراقبة وملاحظة الاطفال خاصة في السنوات الاولى من اعمارهم لأنهم يتصرفون بشكل فطري مبني على حب اللعب وتجربة الاشياء مما قد يلحق الأذى الشديد بهم.

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