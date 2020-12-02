الغصين يجتمع مع لجنة خريجي محافظة رفح لبحث قضايا الخريجين

غزة- الرأي

اجتمع وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين و مدير عام التشغيل م.ماهر أبو ريّا، ومدير عمل محافظة رفح أ.فادي المسارعي، مع لجنة خريجي محافظة رفح، لمناقشة قضايا الخريجين.

ورحب الغصين في بداية حديثه بدعوة اللجنة له للاستماع إلى قضايا الخريجين وأوضاعهم ومطالبهم.

وقال الغصين خلال اللقاء:" إن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى إطلاع الخريجين على جهود الوزارة والخدمات التي تقدمها لهم، وإشراكهم في طرح أفكار تساهم في تعزيز صمود الشباب من بوابة الانخراط في سوق العمل".

وأضاف:" وزارة العمل تسعى للحد من تفاقم معدل البطالة وتحقيق وصول أفضل للشباب، لكي يندمجوا في سوق العمل".

وأوضح أن الوزارة استطاعت توفير ما يقارب من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال العام بموازنة تقدر بنحو 17 مليون دولار بتمويل حكومي وجهات مانحة.

من جهته قال أبو ريّا إن تدخلات وزارة العمل في قطاع التشغيل تهدف إلى زيادة فرص العمل المؤقتة والتي تهدف إلى تنمية وتأهيل قدرات الخريجين وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع العام والخاص.

وتابع:" بالإضافة إلى ذلك، نهدف لتشجيع التشغيل الذاتي من خلال توسيع قاعدة التعاون وتسهيل الإجراءات للمؤسسات العاملة في مجال توفير منح لصالح المشاريع الصغيرة، وتمويل الإقراض الحسن، ودعم الأفكار الريادية والعمل عن بعد".

ولفت إلى أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 6 مشاريع تشغيل مؤقت خلال العام، وجاري التعاون في تنفيذ 5 مشاريع تشغيل ذاتي لدمج الشباب في سوق العمل، بالتعاون مع المؤسسات المانحة ومظلات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.

وفي ختام اللقاء تم مناقشة القضايا المطروحة من لجنة الخريجين وآليات الوصول إلى حلول وبدائل ناجعة تهدف إلى تعزيز دور الجميع في تحمل المسؤولية الإنسانية والوطنية لمعالجة قضية البطالة.

