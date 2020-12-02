الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 17 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أنجزت مكاتب دوائر الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية - الشق المدني، في محافظات قطاع غزة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 17 ألف و546 معاملة للمواطنين.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للأحوال المدنية، أنجزت دوائر الأحوال المدنية في المديريات الخمس والمقر المركزي للأحوال المدنية 10219 معاملة خاصة ببطاقات الهوية تنوعت بين (أولى – بدل تالف – بدل فاقد).

وأوضح أن مكاتب الأحوال المدنية أنجزت 6495 معاملة شهادة ميلاد تنوعت بين (نسخة أولى – نسخة ثانية – استبدال ميلاد - ميلاد مغتربين)، بالإضافة إلى 285 معاملة مواليد بالخارج، مشيراً إلى تنفيذ 261 معاملة شهادة وفاة تنوعت بين (نسخة ثانية – وفاة مغتربين - استبدال وفاة)، بالإضافة إلى 73 بطاقة تعريف (أولى – بدل تالف – بدل فاقد)، و 213 معاملة تصحيحات بأنواعها.