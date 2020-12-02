بلدية غزة تستضيف جلسة مساءلة مجتمعية حول النزاهة في خدمات البلدية

غزة- الرأي

أوصى مشاركون بضرورة تعزيز التعاون بين البلدية والمواطن لتحسين واقع الخدمات التي تقدمها البلدية والتزام المواطنين بتسديد المستحقات وفاتورة الخدمات الشهرية التي تعزز من قدرة البلدية في الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسين جودتها.

جاء ذلك، خلال جلسة مساءلة استضافتها بلدية غزة ونفذتها شبكة اللجان المحلية للمساءلة المجتمعية في قطاع غزة وجمعية رؤية لتنمية القدرات بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، حول النزاهة في خدمات البلدية لأحياء الشجاعية والصبرة ومنطقة الملالحة جنوب المدينة في ظل جائحة كورونا، بحضور عضوا المجلس البلدي مصطفى قزعاط، وم. لؤي عياد، ومديرة مؤسسة رؤية ميسر الحسنات، ولفيف من أهالي الأحياء المذكورة.

وناقش المشاركون الخدمات التي تقدمها البلدية في ظل جائحة كورونا لاسيما في مجالات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، والتخلص من نفايات الحجر الصحي، ومشاركة المواطنين في وضع خطة البلدية في مواجهة جائحة كورونا، وعمل وحدة الشكاوى وأدائها، والجهود التي بذلتها البلدية في عمليات التعقيم ومواجهة جائحة كورونا، والتقرير الذي أعدته لجان المساءلة عن مدى رضا المواطنين عن خدمات البلدية.

وأكد م. لؤي عياد أن المساءلة من مفاهيم الحكم الرشيد ويجب تعزيزها لتمكين الجميع من المشاركة في عملية التنمية وأن بلدية غزة تفتح أبوابها أمام جميع المؤسسات المحلية والأهلية للتعاون من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، ومناقشة أوجه النجاح والقصور في العمل.

وبين أن المجلس البلدي يتبنى سياسة الانفتاح على لمجتمع وأن جميع أعمال المجلس والبلدية منشورة ويمكن للمواطنين الإطلاع عليها ومناقشتها من خلال لجان المساءلة أو وسائل التواصل المجتمعي مع البلدية.

من جانبه، أكد مصطفى قزعاط أن ماتبذله بلدية غزة في مواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات يفوق طاقتها، مشدداً على أن العمل البلدي وتقديم الخدمات يقوم على أساس من الشراكة والتعاون لتحسين الخدمات.

بدورها؛ أشادت ميسر الحسنات بجهود بلدية غزة واستضفتها للجلسة، مؤكدةً أهمية تعزيز المساءلة المجتمعية والشفافية والتعاون بين البلدية والمواطنين ومؤسسات المجتمع بهدف تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.

