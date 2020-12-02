عشائر خانيونس تُعالج 173 قضية خلال نوفمبر

خان يونس- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خانيونس 173 قضية متنوعة خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وذكرت شؤون العشائر والإصلاح في إحصائية، أن القضايا المعالجة تنوعت بين قضايا مالية ومشاجرات وأراضي وسرقة وحوادث ومشاكل عائلية وغيرها.

وأوضحت أن مكاتبها عالجت 74 قضية مشاجرات بين مواطنين و11 قضية مالية و5 قضايا حوادث، إلى جانب حل 26 قضية عائلية، و12 قضية أراضي و5 سرقة بالاضافة إلى خمس قضايا متنوعة، مشيرةً إلى أنها تسعى جاهدة لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم، والعمل على حلها بجهود أهل الخير من لجان الإصلاح والمخاتير.