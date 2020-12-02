بلدية خان يونس والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم في القطاع الهندسي

خان يونس- الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، وكلية الهندسة بالجامعة الاسلامية مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية المختلفة وقطاعات المياه والطاقة والنظافة والبنى التحتية وتسخير التكنولوجيا في تسهيل العمل البلدي فيما بينهما.

وشارك في مراسم التوقيع رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومنسق العلاقات الخارجية م. حمادة شعت، وعميد كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية د. خليل الأسطل، ورئيس مركز عمارة التراث - إيوان د. أحمد الأسطل، وعددًا من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.

وذكر م. البطة أن مذكرة التفاهم تقضي بتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين بما يخدم التوجهات لتسويق المشاريع التنموية والتطويرية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهما في المجالات الهندسية، مشددًا على أن بلدية خان يونس ستعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، بما في ذلك استقبال الطلبة الراغبين بالتدريب في أقسام ودوائر البلدية المُختلفة، والاستفادة من المُختبرات والمعدات الموجودة لدى الطرفين بما فيه مصلحة للعمل.

وبين م. البطة أن المذكرة تشمل كذلك تحديد قوائم مُتجددة بأبرز مشاكل ومعيقات العمل، على أن يقوم الفريق المختص بالجامعة الاسلامية بطرح المشكلات للباحثين والطلبة لتناولها بشكل مفصل والعمل على تقديم حلول هندسية منطقية بشأنها.

واختتم توقيع الاتفاقية بمناقشة عدة ملفات شملت مقترحات تجميل مدخل المدينة والتوافق على زيادة وتيرة العمل مع مركز عمارة التراث بالجامعة، بغرض توثيق المباني التاريخية في محافظة خان يونس، والتفاعل الكامل بين البلدية والجامعة في تطوير وتخطيط الأحياء السكنية الجديدة، وتنظيم المشاريع التطويرية وفق أسس علمية ومجتمعية سليمة وكذلك إظهار دور كلية الهندسة في النهوض بالقطاع الهندسي.

