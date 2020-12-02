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مكتبة بلدية خانيونس تطلق حملة " أبي اقرأ لي" لأطفال المدينة

02 كانون أول / ديسمبر 2020 12:44

مكتبة بلدية خانيونس تطلق حملة " أبي اقرأ لي" لأطفال المدينة
مكتبة بلدية خانيونس تطلق حملة

خان يونس- الرأي

أطلقت المكتبة العامة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي حملة "أبي اقرأ لي" لأطفال المدينة في منازلهم للمساهمة في التخفيف من حدة الظروف التي يعيشونها بسبب جائحة كورونا وللإسهام في تعزيز النواحي الإيجابية.
وذكرت مسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب أن الحملة سوف تستمر لأسبوع وسيتم من خلالها تقديم فقرات متنوعة للأطفال المشاركين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومناقشة قصص متنوعة بمشاركة الأطفال إلى جانب تنفيذ أنشطة فنية وترويحية مختلفة لبث الفرح والبسمة في ظل الضغوطات النفسية الناتجة عن جائحة كورونا وانتشارها بالمجتمع.
وأوضحت زعرب أن الحملة تشتمل على قيام أولياء أمور الأطفال بقراءة القصص لأبنائهم وربط الموروث الشعبي الفلسطيني بالعلاقة القائمة بينهم لتحقيق دور مميز في العملية التعليمية للطفل، والمساعدة في إيجاد مساحة تفاعلية من خلال الألعاب الشعبية والتراثية والكتابة الإبداعية.
وبينت أهمية المشاركة الفاعلة في الحملة التي تستهدف الأطفال لإحياء التواصل بين الأهالي والأبناء لتشجيعهم على القراءة والتعلم لأنها مسئولية ورسالة سامية من شأنها أن تعمل على صقل شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم الابداعية والفكرية.
 

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