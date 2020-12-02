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بلدية خان يونس تضبط وتتلف سمكة "الأرنب" السامة

02 كانون أول / ديسمبر 2020 12:46

بلدية خان يونس تضبط وتتلف سمكة "الأرنب" السامة
بلدية خان يونس تضبط وتتلف سمكة

خان يونس- الرأي

تمكنت فرق التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من ضبط مجموعة من سمكة الأرنب السامة، وذلك من أحد الأسواق المحلية بالمدينة، وتم إتلاف الكمية المضبوطة وتحرير محضر إتلاف بحق المخالف حسب الأصول.
وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أن مفتشي الصحة بالدائرة وخلال جولتهم الاعتيادية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات والأسواق ومراكز البيع المختلفة، تمكنوا من اكتشاف سمكة الأرنب السامة، حيث قاموا بالتدقيق في كافة فروش الأسماك للبحث عن أسماك أخرى والتي تم اصتياد عددًا منها من بحر خان يونس يوم أمس.
وشدد شبير على أن بلدية خان يونس ماضية في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من خلو الأسواق من البضاعة غير الصحية وتنظيفها لحماية المستهلك الفلسطيني من الإصابة بالمخاطر الصحية، لافتًا إلى أن الجهات الصحية الحكومية أكدت أن سمكة الأرنب سامة وقد تودي بحياة من يتناولها وذلك نتيجة لإحتوائها على عناصر سامة.
 

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