العمل تنفذ مشاريع تشغيلية مؤقتة وداعمة بقرابة 360 ألف دولار

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وبالتعاون مع عدد من الجهات المانحة، عددًا من المشاريع التشغيلية المؤقتة والداعمة، والتي استهدفت فئات مختلفة من شرائح المجتمع، بموزانة تقدر بنحو 359.600 دولار أمريكي.

وتنوعت المشاريع بين دعم وتأهيل وتشغيل أشخاص ذوي إعاقة سمعية وحركية، ودعم العمّال في قطاع التعليم المتضررين من جائحة كورونا، ودعم مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر متضررة من كورونا.

وأولى تلك المشاريع، مشروع نفّذته وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وجمعية أطفالنا للصم وبتمويل من الحكومة السويسرية SDC، ويهدف إلى دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتقدر موازنة المشروع بـ 90 ألف دولار ويستهدف 35 من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المهنية مثل: التسويق الرقمي، التصميم والأزياء، وصناعة المنتجات الخشبية.

ويشار إلى أن كل دورة تدريبية ستكون بواقع 200 ساعة.

ومن الجدير ذكره أن بعد انتهاء التدريب سيكون هناك فرص تشغيل مؤقتة مدفوعة الأجر بقيمة 250 دولار، لمدة 3 أشهر.

وفي سياق آخر انتهت وزارة العمل وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دعم العمال متضرري كورونا في قطاع التعليم، بإجمالي موازنة 70.600 دولار.

حيث تم صرف منح مساعدة مالية لصالح 353 من العمال المتضررين من الجائحة، بقيمة 200$ لكل مستفيد.

يذكر أن المستفيدين من المنحة هم من المقبولين في اطار المعايير المعمول بها في ملف العمال متضرري كورونا والمرشحين من وزارة العمل.

وثالث تلك المشاريع، مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر المتضررة من كورونا في القطاع الخدماتي والتجاري.

وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل الوزارة وبالتعاون مع الإغاثة الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بإجمالي موازنة تقدر بــ 150 ألف دولار.

ويستفيد من المشروع 25 منشأة صغيرة ما بين رياض أطفال وحضانات ومراكز تعليمية، ومشاغل خياطة، وكوافير.

ويتضمن المشروع بناء قدرات المنشآت المتضررة وتوفير اللوجستيات المطلوبة لاستمرارها وتقديم منح بقيمة 5000 دولار لكل منشاة.

وآخر تلك المشاريع ما نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "إرادة" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي يهدف إلى تشغيل 55 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بإجمالي موازنة تقدر بـ 130 ألف دولار.

ويهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول للعمل اللائق من خلال التدريب على المهارات المهنية وفق احتياج سوق العمل لمدة 3 أشهر.

وسيتم تشغيل المستفيدين لمدة 3 أشهر في منشآت القطاع الخاص، ومن ثم منح مشاريع صغيرة للمتميزين .

يشار إلى ان هذا المشروع هو أحد مكونات برنامج تمكين الاقتصادي للشباب، سويسري بقيمة 590 ألف دولار.

