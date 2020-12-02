المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

وقع عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية تعاون في المجال الرياضي مع أ.د. ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، ظهر اليوم الأربعاء بمقر الجامعة بغزة.

وحضر توقيع الاتفاقية عن الجامعة الإسلامية د.خالد الحلاق عميد العلاقات الخارجية، وكل من سعيد النمروطي ووسيم سكيك من إدارة الجامعة، وعن المجلس الأعلى محمد الدلو مدير وحدة الرياضة، ومحمد حلس مدير دائرة الأندية والاتحادات، ومحمود شيخ العيد مدير البرامج والتخطيط.

وعبر عبد السلام هنية عن سعادته بلقاء رئيس الجامعة مشيدا بما تقدمه الجامعة للشباب والمجتمع الفلسطيني، وقال هنية:" نفتخر بالجامعة الإسلامية الصرح الشامخ الذي خرج قيادات الشعب الفلسطيني، والأجيال المتعاقبة من خيرة الرياضيين في فلسطين".

وأضاف هذه الاتفاقية هي نواة ستنطلق من خلالها مشاريع التعاون وخدمة الرياضيين، وتطوير المرافق الرياضية بالجامعة، بدءا من تمويل إنشاء ملعب متعدد الأغراض بالجامعة يخدم كافة الألعاب، وشكر الجامعة على دورها الرائد في منح والرياضيين تسهيلات خاصة في الرسوم الدراسية وتشجيع ممارسة الرياضة لدى الطلاب.

بدوره أثنى د.ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية على جهود المجلس الأعلى وما يقدمه عبد السلام هنية في خدمة الرياضة وتطوير البنية التحتية ورعاية الوفاق الرياضي، وقال أن الجامعة تحرص على تطوير الجانب الرياضي وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتوفير الملاعب والصالات الملائمة، وأضاف د.فرحات:" طلاب الجامعة الإسلامية لديهم سجل حافل في البطولات في كافة الألعاب، لدينا رؤية لتطوير مرافق رياضية لخدمة الشباب، وهذه الاتفاقية هي جزء أساسي لتعزيز العلاقة مع الجسم الرسمي لرعاية الرياضة".

وتمنى أن تكون هذه الاتفاقية مقدمة لتطوير الرياضة في الجامعة، والمساهمة في التعاون مع المنظومة الرياضية بما يكفل خدمة المجتمع بشكل عام.

