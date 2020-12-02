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أطباء مجمع ناصر ينجحون بإجراء عملية معقدة لستيني

02 كانون أول / ديسمبر 2020 04:08

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غزة- الرأي:

نجح الطاقم الطبي في مجمع ناصر الطبي بإجراء عملية جراحية معقدة لمواطن ستيني فقد القدرة على المشي جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع سامي أبو سنيمة إن المريض كان يعاني منذ عامين من آلام شديدة في الساق اليمنى، ما تسبب بعدم قدرته على المشي.

وأشار إلى أنه وبعد التصوير المقطعي لموضع الألم تبين أنه يعاني من انسداد بالشريان الحوضي الأيمن، وكان من الضرورة الماسة إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وأوضح "أبو سنيمة" أنه وبعد سؤال المريض إذا ما كان يعاني من أمراض مزمنة تبين أنه مريض بالسكر والضغط علاوة على أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في وقت سابق.

ونبه إلى أنه ونظرًا لوضع المريض العام تم اختيار طريقة العلاج المثلى في هذه الحالات وإجراء العملية بحذر ومهارة عالية.

وبين أنه جرى توصيل شريان صناعي من شريان الحوض الأيسر إلى شريان الفخذ الأيمن وتكللت العملية بالنجاح، ومرت مرحلة ما بعد العملية دون مضاعفات وخرج المريض من المشفى على قدميه.

ووصف هذه العملية بأنها من العمليات المعقدة والخطيرة في آن واحد وتحتاج إلى مهارة عالية ولا تجرى إلا في المستشفيات الكبرى.

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