يخشى البعض من حدوث هجمات على كاميرا الويب في الحواسيب المحمولة، ومن ثم يلجأون لوضع شريط لاصق على الكاميرا خوفا من اختراق هذه الكاميرات وتشغيلها وتسجيل ما تفعله.



هذه الهجمات تستهدف أي شخص من خلال محاولة تثبيت البرمجيات الضارة للتحكم في الكاميرا للحصول على محتوى يُستخدم في الابتزاز.



ومن هنا ينصح الخبراء باستخدام برنامج جيد لمكافحة البرمجيات الضارة، ولكن يجب أولًا أن تعرف كيف تكتشف أن كاميرا الويب الخاصة بحاسوبك قد اختُرِقت.



5 إشارات تدل على أن كاميرا الويب في حاسوبك مخترقة، وطريقة التعامل الصحيحة، لتأخذ حذرك.



إذا أضاء مؤشر كاميرا الويب

هذه واحدة من أسهل الإشارات التي يجب الانتباه لها، وإذا وجدت أن ضوء المؤشر الذي بجوار الكاميرا قيد التشغيل بدون تدخل منك، خاصةً في حالة عدم استخدامك لشيء متعلق بالكاميرا، مثل مكالمات الفيديو، فهذه إشارة واضحة على أن هناك شخصا ما قد سيطر على كاميرا الويب الخاصة بك ويستخدمها للتجسس عليك.



وبالتالي يجب عليك التحقق بسرعة من تطبيقاتك النشيطة، ومن ضمنها التطبيقات التي تعمل في الخلفية لاكتشاف أي تطبيقات قيد التشغيل تقوم بتشغيل الكاميرا من تلقاء نفسها، ومحاولة حذفها أو على الأقل إجراء بعض التعديلات على إعدادات أذونات التطبيق الخاص بالكاميرا.



مراجعة إضافات المتصفح

إضافات المتصفح هي سبب محتمل آخر لتشغيل الكاميرا دون علمك، لذا تحقق من معرفة كون ضوء مؤشر كاميرا الويب يضيء في كل مرة تفتح فيها متصفح الإنترنت، فهذا دليل على وجود إضافة في المتصفح تستخدم الكاميرا.



يمكنك تعطيل جميع الإضافات ثم تفعيلها واحدة تلو الأخرى، ثم إعادة تشغيل المتصفح في كل مرة للبحث عن الإضافة التي تُشغل الكاميرا بمجرد فتح المتصفح.



ملفات تسجيل فيديو الغريبة في الحاسوب

قد تكون البرامج الضارة متقدمة جدا في بعض النواحي، ولكنها محدودة جدا في نواحٍ أخرى، لذلك حتى إذا تمكن أحدهم من اختراق كاميرا الويب فسيضطر لحفظ مقاطع الفيديو المُسجلة في الحاسوب.



لذا عليك فتح مجلدات محرك الأقراص، والتحقق من وجود ملفات فيديو غريبة لم تحفظها، قد تحتوي هذه الملفات على أسماء أو علامات عشوائية، يمكنك أيضا البحث عن مجلد الكاميرا المخصص، لأن معظم كاميرات الويب تقوم بحفظ مقاطع الفيديو تلقائيا في ملفاتها الخاصة عند استخدامها للتسجيل.



إعدادات الأمان

قد تقوم البرمجيات الضارة أيضا بتغيير إعدادات الأمان لتسهيل التحكم في الكاميرا وإرسال ملفات الفيديو أو استلامها، لذا قم بفتح تطبيق كاميرا الويب، وتحقق من إعدادات الأمان وأذونات الوصول الخاصة بها؛ لمعرفة هل هناك أي شيء يثير الشك.



رسالة من المخترِق

في بعض الأحيان قد تتلقى رسالة من المخترق يُخبرك بأنه يتحكم في كاميرا الويب الخاصة بك، ويُطالبك بدفع مبلغ من المال حتى لا ينشر الفيديوهات المسجلة، تعامل مع هذه الرسائل كما تفعل مع أي رسالة تصيد.



حيث غالبا ما تحتوي مثل هذه الرسائل على ادعاءات وأكاذيب حول ما فعله المخترق أو ما يمكنه الوصول إليه، على أمل أن يخاف الشخص ويبدأ في إرسال الأموال، وبالتالي لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن أي شخص يتحكم في كاميرا الويب ما لم يقدم دليلا يُثبت ذلك.