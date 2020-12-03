فيس بوك يستحوذ على شركة Kustomer لإدارة محادثات العملاء.

أكمل فيس بوك مؤخرًا عملية الاستحواذ الأخيرة بشراء شركة تسمى Kustomer، حيث ينشئ برنامج الشركة الناشئة واجهة ذات شاشة واحدة للشركات لإدارة محادثاتها عبر الإنترنت مع العملاء وتحويل بعض التفاعلات إلى أخرى آلية بمساعدة روبوتات المحادثة، ولم يكشف فيس بوك عن قيمة الصفقة، إلا أنه وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، بلغت قيمة الشركة حوالي مليار دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يأتي الاستحواذ في الوقت الذي يقوم فيه فيس بوك بدفعة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت، إذ أطلقت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة مؤخرًا ميزة تسمى المتاجر التي تتيح للشركات تحويل صفحاتها على فيس بوك وانستجرام إلى واجهات متاجر على الإنترنت.

كما أعادت الشركة مؤخرًا تصميم الواجهة الرئيسية لانستجرام لإضافة علامة تبويب مخصصة للتسوق، وبالنسبة لمستقبل Kustomer، فيبدو أن فيس بوك سيمارس لمسة خفيفة على الشركة.

وقالت الشركة: "يخطط فيس بوك لدعم عمليات Kustomer من خلال توفير الموارد التي يحتاجها لتوسيع نطاق أعماله وتحسين وابتكار عروض منتجاته وإسعاد عملائه".

يسارع فيس بوك أيضًا في ملاحظة أن الأنشطة التجارية لن تضطر إلى التبديل إلى Kustomer لإدارة أدوات الاتصال عبر الإنترنت، إذ قال: "نريد أن تكتشف الشركات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات قيمة الرسائل، وامتلاك نظام شريك نابض بالحياة أمر بالغ الأهمية في تزويد عملائنا بالاختيارات."

كما تشير وول ستريت جورنال، إلى أن فيس بوك ليس جديدا على عقد صفقات مثل هذه، حيث اشترى أكثر من 100 شركة وشركة ناشئة على مدار تاريخه الممتد 16 عامًا.

وكانت عمليتي الاستحواذ الأكثر شهرة هما Instagram بمليار دولار في 2012 وWhatsAppمقابل 19 مليار دولار في 2014.