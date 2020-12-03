بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة

غزة- الرأي

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح الخميس، صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر الجاري.

من جهتها، ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن من سيستفيد من هذه الدفعة كل من استلم أقل من 15 مرة ومن استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد أسماء جديدة في هذه الدفعة، كما تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج فلسطين.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلن "أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ الخميس عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100$ لكل عائلة".

وتصرف دولة قطر منحة مالية شهرية بمبلغ 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة محتاجة في القطاع، منذ أشهر، في وقت يُعاني فيه سكان القطاع من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.