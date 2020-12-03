رونالدو يواصل كتابة الأرقام الأسطورية في دوري الأبطال

واصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية سواء في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا أو في مسيرته بوجه عام، بعد هدف العادة في مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب “يوفنتوس آرينا”، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة في دوري مجموعات ذات الأذنين.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن”، أن هدف أيقونة البرتغال في مرمى الضيف الأوكراني، كان رقم 750 في مسيرته، ليقترب خطوة جديدة نحو معادلة أهداف بيليه، صاحب الرقم القياسي على مستوى عدد الأهداف المسجلة في مباريات رسمية، بجانب ذلك، بلغت نسبة أهدافه بقميص يوفنتوس 10% من إجمالي أهدافه طوال مشواره.

وأحرز كريستيانو 450 هدفا مع ريال مدريد، متفوقا بـ127 هدفا عن ثاني أفضل هداف للميرينغي في كل العصور راؤول غونزاليس، بالإضافة لـ118 هدفا في رحلته مع مانشستر يونايتد، و75 هدفا مع اليوفي حتى الآن، وفي بداية مسيرته، سجل مع لشبونة 5 أهداف، بينما مع منتخب بلاده سجل 102 هدفا.

ومع انتهاء مباراة الأربعاء، يكون قد مر 13 عاما و25 يوما، على أول هدف سجله رونالدو في الأبطال، ضد دينامو كييف في نوفمبر / تشرين الثاني 2007، وهو أمر لم يفعله أي لاعب آخر في تاريخ دوري الأبطال، أن يعود لهز شباك فريق واحد بعد 13 عاما.

وشملت الأرقام الأسطورية، نجاح كريستيانو في تجاوز غريمه الأزلي ليونيل ميسي، فيما يخص تسجيل الأهداف في مبارياته على ملعبه، بالوصول لهدفه رقم 71 على ملعبه مع مانششتر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، مقابل 70 هدفا للبرغوث، الذي غاب عن احتفال برشلونة على فرينكفاروزي بالثلاثة.

كما عزز صدارته لقائمة هدافي أعرق بطولات القارة العجوز، بتسجيل الهدف رقم 132، موسعا الفارق مع الهداف الأرجنتيني إلى 14 هدفا حتى معركة منتصف الأسبوع المقبل، التي ستجمعهما في صدام البلو غرانا ضد السيدة العجوز على ملعب “كامب نو” في ختام المجموعات.