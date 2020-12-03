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باريس يثأر من مانشستر يونايتد بثلاثية تاريخية

03 كانون أول / ديسمبر 2020 09:02

باريس يثأر من مانشستر يونايتد بثلاثية تاريخية
باريس يثأر من مانشستر يونايتد بثلاثية تاريخية

أخذ باريس سان جيرمان بثأره من مانشستر يونايتد، بالفوز عليه في عقر داره “أولد ترافورد” بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، ولحساب المجموعة الحديدية الثامنة، التي تضم معهما لايبزيغ الألماني وباشاك شهير التركي.

تقدم رجال المدرب توماس توخيل عند الدقيقة السادسة، عن طريق هجمة منظمة، انتهت بتسديدة من كيليان مبابي، ارتطمت في أقدام المدافعين، لتذهب إلى أغلى لاعب في العالم نيمار جونيور، ليغالط الحارس الإسباني دافيد دي خيا بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك الشياطين الحمر هدف التعديل بعد مرور نصف ساعة لعب، بتسديدة أرضية زاحفة ارتطمت في قدم مدافع الفريق الباريسي، لتغير مسارها عكس اتجاه حركة الحارس كيلور نافاس، بعدها حاول الفريق الباريسي أخذ الأسبقية مرة أخرى، إلا أن ماركينيوس لم يكن موفقا بعد الرأسية القوية التي ضربت على العارضة.

وعند الدقيقة 69، نجح ماركينيوس في استغلال دربكة الكرة داخل منطقة جزاء اليونايتد، ليسدد كرة سهلة احتضنت شباك الحارس دي خيا، قبل أن يدفع لاعب الوسط فريد ثمن تهوره بضرب نيمار بالرأس بدون كرة، بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ليجبر فريقه الإنكليزي على استكمال المباراة بعشرة لاعبين آخر 20 دقيقة.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، مرر كيليان مبابي الكرة في ظهر المدافعين للمنطلق كالسهم رافينيا، ليمر من المدافع، ومن ثم وضع الكرة على طبق من فضة أمام نيمار، ليطلق رصاصة الرحمة الثالثة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ردا على آخر هزيمتين أمام الشياطين الحمر على ملعب “حديقة الأمراء”.

بهذه النتيجة، يكون باريس سان جيرمان قد رفع رصيده إلى تسع نقاط، ليتساوى مع اليونايتد ولايبزيغ في عدد النقاط، قبل مباراتهما معا في الجولة الختامة, وفي نفس التوقيت، سيكون العملاق الباريسي على موعد مع صاحب المركز الأخيرة باشاك شهير على ملعب “حديقة الأمراء”.

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