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مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش ونصف حشيش برفح

03 كانون أول / ديسمبر 2020 09:17

مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش ونصف حشيش برفح
مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش ونصف حشيش برفح

غزة- الرأي

 ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة وبإسناد فرع رفح مساء  امس الأربعاء، 5 فروش حشيش ونصف بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة .

وقال مدير فرع غزة الرائد عطا ناصر "إنه تم ضبط 5 فروش حشيش ونصف مساء اليوم خلال كمين لأحد المروجين بمحافظة رفح " . 

وأشار الرائد ناصر إلى أنه واستكمالاً لقضية سابقة وتحريات عن وجود مواد مخدرة مع المدعو (م.غ) تم نصب كمين له بإسناد من مدير فرع رفح المقدم موسى ظهير وإلقاء القبض عليه وعلى المدعو (ع.ز) وبحوزتها 3 فروش ونصف حشيش .

وأوضح أنه خلال التحقيق الأولي معهما اعترفا على المروج الأساسي للمادة المخدرة وهو المدعو (م.م) وقد تم إلقاء القبض عليه واعترف بوجود مواد مخدرة في منزل المدعو (م.غ) .

وبيّن الرائد ناصر أنه تم استصدار أمر نيابة لتفتيش منزل المدعو (م.غ) وضبط فرشين حشيش ، مؤكداً أنه تم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى مأمور الضبط القضائي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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