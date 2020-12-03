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الطبيب "أشرف عواجة" يحصل على شهادة تخصص دقيق بطب العيون

03 كانون أول / ديسمبر 2020 10:10

الطبيب "أشرف عواجة" يحصل على شهادة تخصص دقيق بطب العيون
الطبيب

غزة- الرأي

أعلن المجلس العالمي لطب وجراحة العيون في بريطانيا عن اجتياز الطبيب الفلسطيني أشرف عطا عواجة استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى الأوروبي والمنتدب حاليا في مجمع ناصر الطبي، امتحان المجلس العالمي وحصوله على زمالة في تخصص فرعى دقيق في امراض التهاب القزحي وأمراض المناعة للعيون.

ويعد د. عواجة الفلسطيني الأول والوحيد الذي ينجح في اجتياز الامتحان الخاص ويحصل على تلك الشهادة على مستوى الوطن، وهذا ما يمثل اضافة تاريخية في طب وجراحة العيون وخاصة الالتهاب القزحي وامراض المناعة للعيون.


وكان د. عواجة قد تلقى دورة متخصصة في هذا المجال بألمانيا عام ٢٠١٩، وهذا سيساهم بشكل كبير ونوعي في علاج المرضى الذين يعانون من التهابات القزحية والالتهابات الناتجة عن امراض المناعة والروماتيزم، وكذلك مرض بهجت في العين.

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