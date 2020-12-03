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الأوقاف تعقد لقاءً بهدف تجديد الثقافة الوقفية

03 كانون أول / ديسمبر 2020 10:36

الأوقاف تعقد لقاءً بهدف تجديد الثقافة الوقفية
الأوقاف تعقد لقاءً بهدف تجديد الثقافة الوقفية

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً حوارياً بعنوان: "نَقلات منشودة في تجديد الثقافة الوقفية" عبر تطبيق zoom الالكتروني، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ورئيس معهد برامج التنمية الحضارية – لبنان د. عبد الحليم زيدان.
بدوره أكد د. الأغا على أهمية الوقف والحالة التي يعيشها في ظل الظروف الصعبة والحصار الخانق، منوهًا الى أن الاحتلال الصهيوني له دور بارز في إضعاف المؤسسة الوقفية من خلال إدارتها مما أسهم إلى إيقاف الحالة الوقفية في قطاع غزة فلسطين.
وأشار أن وزارته تسعى لتحسين ثقافة الوقف وتطويرها ووضع رؤية للنهوض بالمؤسسة الوقفية لإعادة روحها، إلى جانب استحداث أشكال جديدة للوقف وفتح الأبواب أمامها بالاستعانة من أصحاب التجربة الواسعة في الداخل والخارج، وكذلك العمل على إزالة التعديات التي تعرضت لها الوقفيات.
وأوضح الأغا أن الأوقاف تعمل على إجراء تحسين لبعض العقارات الوقفية والأملاك من أجل تفعيل الحالة الاستثمارية، وإنشاء لجنة استشارية لاستثمار الوقفيات، بالإضافة الى إطلاق وقفية لكل مسجد في القطاع، منوهًا الى أن وزارته رفعت مقترحات مهمة للحكومة لتسهيل عمل الوقفيات ودعمها وتشجيع الاستثمار في المشاريع الوقفية.
وخلال كلمته استعرض زيدان جملة من المحاور كان أبرزها التعرف على مفهوم الوقف واستشراف المستقبل، وآليات رد الاعتبار للوقف وقدراته الواعدة كرافعة حضارية, ونقلات منشودة في الثقافة الوقفية المستقبلية.
 

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