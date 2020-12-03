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شرطة رفح تُنجز "162" قضية خلال شهر نوفمبر

03 كانون أول / ديسمبر 2020 11:37

شرطة رفح تُنجز "162" قضية خلال شهر نوفمبر
شرطة رفح تُنجز

رفح- الرأي

 أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة رفح، الإحصائية الشهرية المتعلقة بشهر نوفمبر المنصرم والتي توضح عدد القضايا التي تم إنجازها . 

وبينت الإحصائية قيام الدائرة بإنجاز "162" قضية تنوعت بين القضايا المالية وقضايا النازعات المحالة إليها من النيابة العامة وأنشطة الأسرة والطفولة إضافة للأنشطة المجتمعية . 

وأوضحت الإحصائية في موضع تفصيل العدد الإجمالي قيام العلاقات العامة بإنجاز "14" قضية مالية و"15" قضية محالة من النيابة العامة إلى جانب استقبال "59" شكوى من المواطنين وإنهاء "15" قضية اعتداء. 

وفي إطار المشاركة المجتمعية أوضحت الإحصائية قيام العلاقات العامة بالمشاركة في "14" عزاء و"45" نشاط متعلق بالأسرة والطفولة . وأشارت الإحصائية أن المبالغ المحصلة من تسوية النازعات المالية بين المواطنين بلغت "19296" شيكل و"1050" دينار و"1800" دولار

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