"هنية" يفتتح مقر اللجنة البارالمبية في مجمع فلسطين الرياضي

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، المقر الجديد للجنة البارالمبية في مجمع فلسطين الرياضي بغزة، صباح اليوم الخميس، تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2020، كما أعلن عبد السلام هنية عن تخصيص صالة "بن ويدر" للياقة البدنية لصالح تدريبات منتخبات ذوي الإعاقة، وتوفير دعم مالي بقيمة (1000) دولار لرعاية أنشطة اللجنة البارالمبية، و(200) حقيبة رياضية لمنتخبات ولاعبي الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة.

وحضر افتتاح المقر الجديد للجنة البارالمبية كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وأحمد موسى ممثلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر – غزة، ورؤساء الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة، ومن المجلس الأعلى كل من محمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة، ومحمد حلس مدير الاتحادات والأندية.

وأكد هنية خلال اللقاء على أحقية ذوي الإعاقة في ممارسة حياتهم وتوفير الوسائل التي تساعدهم على تجاوز إعاقتهم، وقال:" نحن في المجلس الأعلى للشباب والرياضة نحتضن رياضة ذوي الإعاقة ونرعى أنشطة اللجنة البارالمبية، ونقوم بتوفير المكان المناسب لاستضافة أنشطتهم داخل مرافق المجلس الأعلى، وتم الإعلان عن تخصيص صالة "بن ويدر" للياقة البدنية لتدريب منتخبات وأبطال ذوي الإعاقة، ونجحنا في هذا العام بالحصول على عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم – للبتر".

وأضاف هنية قائلاً:" جميع مرافق المجلس الأعلى متاحة لأنشطة ذوي الإعاقة، لدينا في القطاع الرياضي أبطال وعزائم لا تلين من ذوي الإعاقة سطروا أعظم الإنجازات على الصعيد العربي والدولي وكانت لهم فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية واعتلاء المنصات والتتويج بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فهم يستحقون منا كل الاهتمام والرعاية".

بدوره شكر كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية جهود المجلس الأعلى وما يقدمه عبد السلام هنية من دعم للرياضة وخاصة رياضة ذوي الإعاقة، وأشاد بالدعم المالي للأنشطة، وتخصيص القاعات الجديدة للمقر الرسمي للجنة البارالمبية في مجمع فلسطين، وصالة "بن ويدر"، والحقيبة الرياضية، وأكد أن رياضة ذوي الإعاقة تحتاج للدعم والاهتمام لتجاوز الأزمات التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني عامة وذوي الإعاقة خاصة.

بعد ذلك تجول عبد السلام هنية برفقة رؤساء اتحادات رياضة ذوي الإعاقة وممثل الصليب الأحمر على القاعة المخصصة لأنشطة ذوي الإعاقة وصالة "بن ويدر"، وأبدى الجميع ترحيبهم بالخطوة واعتبروها دعما مهما لرياضة ذوي الإعاقة.