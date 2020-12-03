وكالة الرأي الفلسطينية مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 36 ألف مُعاملة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: قدمنا 20 ألف خدمة متنوعة لذوي الإعاقة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تنظم وقفة تضامنية بمناسبة يوم المعاق العالمي وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تناقش خطة العمل خلال جائحة كورونا مع معلمي التربية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يفتتح مقر اللجنة البارالمبية في مجمع فلسطين الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُحرر 529 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تدعو لإدخال الاحتياجات الشتوية لأسرى غزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنجز "162" قضية خلال شهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُغلق مسجدين في رفح والشمال وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد لقاءً بهدف تجديد الثقافة الوقفية
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تناقش خطة العمل خلال جائحة كورونا مع معلمي التربية الخاصة

03 كانون أول / ديسمبر 2020 12:14

تربية الوسطى تناقش خطة العمل خلال جائحة كورونا مع معلمي التربية الخاصة
تربية الوسطى تناقش خطة العمل خلال جائحة كورونا مع معلمي التربية الخاصة

الوسطى- الرأي

 عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمعلمي التربية الخاصة بالمدارس لمناقشة خطة العمل خلال جائحة كورونا ودورهم في خطة العودة الآمنة للمدارس، بحضور رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة خليل عسقول ومشرفة التربية الخاصة نجوى أبو عوض، وبمشاركة معلمي ومعلمات التربية الخاصة وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

 

 وفي بداية اللقاء رحب عسقول بالحضور، مشيداً بجهود معلمي التربية الخاصة ودورهم داخل المدرسة خاصة في ظل جائحة كورونا والعودة الآمنة لمدارس، وأضاف بأن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت كافة إجراءات السلامة والوقاية داخل المدارس وفق البروتوكول الصحي لوزارة الصحة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للطلبة والمعلمين.

 

 من جانبها شكرت أبو عوض مديرية التربية والتعليم على دعمها المتواصل لأنشطة وبرامج التربية الخاصة وعلى متابعة كل ما يتم داخل المدارس، مشيدة بجهود معلمي التربية الخاصة خلال جائحة كورونا والدور الكبير الذي يلعبونه في توعية الطلبة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة العديد من المواضيع الفنية والإدارية الخاصة بعمل معلمي التربية الخاصة ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس ومتابعة ما يقومون به.

IMG_3328 تربية الوسطى تناقش خطة العمل خلال جائحة كورونا مع معلمي التربية الخاصة IMG_3321
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أمير الظل" يطلق روايته الجديدة "ورود برائحة الدم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟