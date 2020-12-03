تربية الوسطى تناقش خطة العمل خلال جائحة كورونا مع معلمي التربية الخاصة

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمعلمي التربية الخاصة بالمدارس لمناقشة خطة العمل خلال جائحة كورونا ودورهم في خطة العودة الآمنة للمدارس، بحضور رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة خليل عسقول ومشرفة التربية الخاصة نجوى أبو عوض، وبمشاركة معلمي ومعلمات التربية الخاصة وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب عسقول بالحضور، مشيداً بجهود معلمي التربية الخاصة ودورهم داخل المدرسة خاصة في ظل جائحة كورونا والعودة الآمنة لمدارس، وأضاف بأن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت كافة إجراءات السلامة والوقاية داخل المدارس وفق البروتوكول الصحي لوزارة الصحة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للطلبة والمعلمين.

من جانبها شكرت أبو عوض مديرية التربية والتعليم على دعمها المتواصل لأنشطة وبرامج التربية الخاصة وعلى متابعة كل ما يتم داخل المدارس، مشيدة بجهود معلمي التربية الخاصة خلال جائحة كورونا والدور الكبير الذي يلعبونه في توعية الطلبة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة العديد من المواضيع الفنية والإدارية الخاصة بعمل معلمي التربية الخاصة ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس ومتابعة ما يقومون به.