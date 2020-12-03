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تربية الوسطى تنظم وقفة تضامنية بمناسبة يوم المعاق العالمي

03 كانون أول / ديسمبر 2020 12:17

تربية الوسطى تنظم وقفة تضامنية بمناسبة يوم المعاق العالمي
تربية الوسطى تنظم وقفة تضامنية بمناسبة يوم المعاق العالمي

الوسطى- الرأي

 نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى وقفة تضامنية بمناسبة يوم المعاق العالمي الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام أمام مبنى المديرية.

جاء ذلك بمشاركة مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورؤساء الأقسام وموظفي المديرية.


وأكد الحاج على أهمية الوقوف بجانب حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة العمل على دمجهم في مؤسسات المجتمع المختلفة, وأضاف الحاج بأن وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى تبذل كافة الجهود والإمكانيات من أجل توفير الرعاية للطلبة ذوي الإعاقة ودمجهم في العملية التعليمية، لأن الإعاقة ليست سدا منيعا بوجه الطاقات الفكرية والإبداعية.

 

وحمل المشاركون بالوقفة التي نظمها قسم الإرشاد والتربية الخاصة شعارات تدعو لحماية حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع وتذليل العقبات أمامهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم

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