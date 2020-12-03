التنمية: قدمنا 20 ألف خدمة متنوعة لذوي الإعاقة خلال 2020

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن تقديمها 20 ألف خدمة متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الجاري.

وقال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل بالوزارة محمد العرعير، خلال مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الإعلام بمدينة غزة، اليوم الخميس، إن الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة شرطاً أساسياً لدعم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3 منذ عام 1992.

وأضاف العرعير أن هذا الاحتفال في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق رفاهيتهم في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، ونشر الوعي بقضاياهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم شامل للجميع نافع ومستدام بعد جائحة كوفيد19 من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم" خصوصا في ظل الأزمة العالمية لجائحة كورونا والتي أدت إلى تعميق معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم والمساندة لهم وعلى أهمية العمل على دمجهم كونهم من أكثر الفئات تضررًا من هذه الجائحة.

وبين العرعير أن جائحة كورونا فاقمت من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل ما يعانوه من حصار منذ أكثر من 13 عاماً، حيث القيود على السفر وعدم القدرة على الوصول لخدمات العلاج الخارجي والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال الاسرائيلي الذي يعتبر السبب الرئيسي في زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لما يرتكبه من جرائم حرب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 72 عاماً.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية إنطلاقا من مسئوليتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا قامت بمتابعة قضاياهم سواءً المتعلقة بموائمة مراكز الحجر أو الاستجابة لحاجاتهم في الحجر المنزلي وتلبية احتياجاتهم من الأدوات المساعدة من خلال التواصل الالكتروني ومن خلال صرف المساعدات الطارئة، حيث بلغت الخدمات المقدمة لهم خلال العام 2020م حوالي (20000) خدمة متنوعة.

وأشار العرعير إلى أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات والمساعدات النقدية الدورية والمساعدات العينية الدورية والأدوات والأجهزة المساعدة أو المساندة، والمساعدات النقدية الطارئة، والمساعدات العينية الطارئة، وخدمات التأهيل والتدريب المهني، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساندة القانونية.

وأكد أن وزارة التنمية بمناسبة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تعلن عن دعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيقها وفقا للقانون، والعمل على تعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا، وتقديم الخدمات لهم مع الالتزام باللوائح الصحية حسب توصيات جهات الاختصاص.

وذكر أن الوزارة ستعمل على تفعيل العمل ببطاقة الاشخاص ذوي الإعاقة خلال العام القادم 2021م، وتحقيق انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل، والمشاركة في المجتمع في ظل الجائحة من خلال الوسائل البديلة لضمان سلامتهم.

وبين أن الوزارة ستعمل على توفير أنظمة تتمتع بمرونة وقدرة أفضل على الاستجابة للمواقف المعقدة، وتحقيق أقصى الآمال للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الجائحة.

وطالب العرعير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الاشخاص ذوي الإعاقة بضرورة التدخل السريع لحمايتهم من خطر جائحة كورونا والعمل على ضمان استمرار ادماجهم في المجتمع في ظل الجائحة، ومحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية لما ارتكبوه من جائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني والتي تسببت في أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة.