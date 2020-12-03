مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 36 ألف مُعاملة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات وزارة الداخلية - الشق المدني 36 ألف و366 معاملة للمواطنين خلال شهر نوفمبر المُنصرم، من ضمنها إنجاز 9193 معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس (غزة – الشمال – الوسطى - خانيونس – رفح)، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 14376 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و648 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 3911 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 187 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 329 معاملة و5358 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أصدرت 1858 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 506 معاملة.