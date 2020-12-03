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قسم الأسرة والطفولة بالداخلية يعزز تعاونه مع التوجيه السياسي

03 كانون أول / ديسمبر 2020 12:26

قسم الأسرة والطفولة بالداخلية يعزز تعاونه مع التوجيه السياسي
قسم الأسرة والطفولة بالداخلية يعزز تعاونه مع التوجيه السياسي

غزة- الرأي

استقبل قسم الأسرة والطفولة في وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة الفلسطينية، وفداً من التوجيه السياسي والمعنوي بحضور دائرة العمل النسائي في التوجيه السياسي والمعنوي النقيب نجاح البطنيجي ورؤساء الأقسام بالمحافظات. 

وبدورها رحبت المقدم مريم الناعوق رئيس قسم الأسرة والطفولة، بالحضور وأشادت بدور التوجيه السياسي والمعنوي في التعبئة والإرشاد للعاملين في وزارة الداخلية. 

وشكرت الناعوق الوفد على الزيارة و دعمهم المستمر للعاملات في وزارة الداخلية وتم الاتفاق على مزيد من التواصل للارتقاء بالعاملات في قسم الأسرة والطفولة .

. وخلال كلمة لها أوضحت البطنيجي أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات تقوم بها الدائرة للتواصل مع العاملات في وزارة الداخلية في ظل جائحة كورونا، وكذلك للتنسيق لعقد لقاءات دينية توعوية وارشادية و دورات تخصصية للكادر العامل.

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