وزارة الأسرى تبحث مع الصليب الأحمر أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

التقى وفد من وزارة الاسرى والمحررين، ولجنة أهالي الاسرى، مدير الصليب الأحمر الدولي بغزة ، صباح اليوم الخميس، في مكتبه السيد ايجناسيو كاساريس، لبحث أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال والدور الذي يقوم به الصليب الأحمر تجاه الأسرى.



وضم الوفد كلاً من صابر أبو كرش مدير عام الاعلام والعلاقات العامة، وجواد عويضة منسق لجنة أهالى الأسرى والسيد سليمان أبو مصطفى والد الأسير رامي أبو مصطفى والمحكوم بالسجن 20 عاماً، والسيد فهمي أبو معيلق والد الأسير المريض مراد أبو معيلق والمحكوم بالسجن 22 عاماً.



وأوضح، صابر أبو كرش مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بوزارة الأسرى، بأن الاجتماع تناول أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، جريمة استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر والذى وصفها بوصمة عار على جبين المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، اضافة الى الضغط على الاحتلال والسماح بإدخال الملابس الشتوية للأسرى.



وبين أبو كرش أثناء اللقاء، أنه يتواجد فى سجون الاحتلال 700 أسير مريض، من بينهم 150أسيراً بحاجة الى عمليات جراحية طبية عاجلة من أجل إنقاذ حياتهم قبل فوات الآوان، مشيراً أن الأسير محمد أبراش وبسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد قد فقد نظره بالكامل، وكذلك حالة الأسير المريض معتصم رداد واسراء جعابيص والذين يعانون الإهمال الطبي والمراوغة في تقديم العلاج اللازم لهم.



ومن جهته طالب جواد عويضة منسق لجنة أهالى الأسرى وحول ما يتعلق باللقاءات السابقة مع مدير الصليب، بأنهم لم يتلقو أي ردود حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأسرى داخل السجون وبشكل خاص الأسرى المرضى مطالباً الصليب ألا يكيل بمكيالين تجاه الأسرى.



وأكد عويضة على ضرورة العمل الجاد والخروج من دائرة الصمت وذلك بإعادة برنامج الزيارات وإيجاد صلة تواصل بين الأهالى والأسرى في ظل جائحة كورونا وضرورة إدخال الأغطية والملابس الشتوية للاسرى والإسراع بارسال وفود طبية وخاصة ما يسمى عيادة سجن الرملة والتى يرتكب بها مجازر بحق الأسرى المرضى.



وفى ختام اللقاء، قام وفد الوزارة ولجنة أهالي الأسرى، بتسليم رسالة من الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال لـمدير الصليب الأحمر، تشمل مجموعة مطالب وتشرح الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى، ووعد السيد ايجناسيو كاساريس بدراسة هذه الرسالة والاهتمام بها، وإيصالها للاحتلال وأيضاً للرئاسة فى جنيف ومكتب القدس، والسعي لتلبية مطالب الأسرى في سجون الاحتلال.

