الدفاع المدني بالشمال يُنفذ 166 مهمة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 166 مهمة، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وأوضح تقرير إحصائي أن مهام الإطفاء بلغت 28 مهمة، بينما نفذَّت طواقم الإنقاذ 16 مهام إنقاذ، شملت سحب سيارة وإخماد حريق وإنقاذ أطفال بعد إغلاق شقق عليهم.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 43 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، وتنفيذ خمس مهمات تعبئة صهريج مياه.

فيما نفذ قسم التدريب 9 مهام تدريبية تمثلت في عقد دورات ولقاءات عن الأمن والسلامة وعلوم الدفاع المدني للأفراد المستجدين.

وبين أن قسم الأمن والسلامة نفذ 65 مهمة تمثلت بتنظيم العديد من جولات التفتيش والأمن وسلامة على المصانع والمنشآت واصدار تصاريح للمصانع والحرف بمحافظة الشمال، إلى جانب اصدار اخطارات للمصانع والحرف المخالفة ومتابعة شكاوى.