تعليم شمال غزة يناقش خطط عمل "حاضنة الإبداع والمبادرة 2020"

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، خطط ومشاريع عمل فريق "حاضنة الإبداع والمبادرة 2020"، وذلك للخروج برؤية شاملة لعمل الفريق خلال الفترة المقبلة بما يساهم في خدمة الطلبة والنهوض بالعملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس الفريق المشرف التربوي أ. محمود بعلوشة.

وفي بداية الاجتماع، رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمنًا جهودهم في خدمة العملية التعليمية.

وأوضح أ. حرز الله أن الهدف من إنشاء هذه الحاضنة، العمل على استكشاف الأفكار والمشاريع الإبداعية التربوية التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء المهني غير التقليدي للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على الطالب من خلال تحسين مستوياته التحصيلية.

وأكد مدير التربية والتعليم، على أن هذه الأفكار لا بد وأن تتعاطى وتنسجم مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة "كورونا"، على المجتمع برمته، وفي مقدمتها الواقع التعليمي.

من ناحيته، أوضح أ. شهاب أن محاور الخطط الإبداعية التي يسعى فريق الحاضنة العمل عليها تتوزع على أربعة مجاور وهي: محور التعليم عن بعد، ومحور المبادرات، ومحور الجوائز الدولية، ومحور التعلم الممتع".

وأكد أ. شهاب أن هذه المحاور الأربعة تشكل منطلقات مهمة للعمل الإبداعي في العملية التعليمية، متمنيًا النجاح والتوفيق لفريق العمل في مهمته التي ستشكل نقلة نوعية مهمة على مستوى أداء المعلمين في الميدان.

وخلال الاجتماع تم التوافق على العناصر الرئيسة والمؤسِّسة لعمل الفريق الذي يتكون من (15) معلم ومعلمة من ذوي المبادرات الإبداعية في المجال التربوي والتعليمي.

