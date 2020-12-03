العمل النسائي بالأوقاف يعقد لجان اختبارات لإجازة قارئات سند

غزة- الرأي

عقد قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة للعمل النسائي التابع لوزارة الأوقاف لجان اختبارات لإجازة ( 32) قارئة سند من مختلف مراكز القطاع, وفقاً لإجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا.

وأوضحت رئيس القسم تغريد مريش أن لجان السند تعمل ضمن معايير مهنية لتغطي جميع المراحل المختصة في سند حفص والقراءات ,منوهة أن عدد (36) مقرئة من مدرسات الأحكام يُشرفن على (147) قارئة سند من الطالبات والسيدات من مختلف المراحل العمرية.

وأشارت أن المقرئات يتابعن الإقراء والاستماع للقارئات عبر التواصل الإلكتروني بشكل دوري للتتمة الخطة المعدة لهن, ومن ثم عقد لجان اختبارات وجاهياً ضمن الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في مؤسسات العمل الحكومي.

وفي الختام أشادت بدور مدرسات الأحكام ومقرئات السند والقراءات الاتي يبذلن جهود مضاعفة لتخريج أجيال قرآنية متقنة في الأداء والتجويد والتدبر.

