وكالة الرأي الفلسطينية الإصلاح والتأهيل تفتتح دورة "بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون" وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تعقد ورشـة عمل بعنوان "الأمن المجتمعي" وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي بالأوقاف يعقد لجان اختبارات لإجازة قارئات سند وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة فهمي الجرجاوي تختتم اللقاءات التدريبية عن بُعد في التعليم الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ ورشة توجيهية حول " المشاركة السياسية للمرأة" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يناقش خطط عمل "حاضنة الإبداع والمبادرة 2020" وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال يُنفذ 166 مهمة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و1911 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية 103 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" توضح آلية صرف المنحة القطرية للمحجورين
أخبار » الأخبار الحكومية

للرتب السيادية

"التدريب" بالداخلية تعقد ورشـة عمل بعنوان "الأمن المجتمعي"

03 كانون أول / ديسمبر 2020 01:38

"التدريب" بالداخلية تعقد ورشـة عمل بعنوان "الأمن المجتمعي"

غزة- الرأي

عقد معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني ورشة عمل بعنوان "الأمن المجتمعي" للرتب السيادية في الوزارة، في قاعة لاروزا غرب مدينة غزة.

وحضر ورشة العمل مدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات في المديرية، و25 مشاركاً بالورشة من الرتب العليـا بالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأوضح العميد خلف أن الخطة التدريبية التي وضعتها مديرية التدريب تتضمن عملية تدريب شاملة لجميع منتسبي وزارة الداخلية بما فيها الرتب العليا ومدراء الإدارات والوحدات بالأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي لاستخلاص مجموعة من المفاهيم القابلة للتطبيق في جانب العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المحلي.

ولفت إلى أن فئات المجتمع تعتبر النواة الأولى التي من شأنها المشاركة الى جانب أجهزة الداخلية للعمل ضمن توجه منظم نحو بيئة آمنة خالية من الجرائم والمخالفات، مؤكداً أن الشراكة دوماً ما ينتج عنها مخرجات أكثر جودة في جميع الجوانب.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يشارك بها عدد من الضباط المتخصصين بوزارة الداخلية نزولاً من رتبة عقيــد فما أقل حسب نوع وهدف الورشـة حيث تعمل على رفع كفاءة المنتسبين وزيـادة جودة الخدمات المقدمة.

e1d533ef-9123-4e3a-9d84-280e849a8c12
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ ورشة توجيهية حول " المشاركة السياسية للمرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟