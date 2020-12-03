"التدريب" بالداخلية تعقد ورشـة عمل بعنوان "الأمن المجتمعي"

غزة- الرأي

عقد معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني ورشة عمل بعنوان "الأمن المجتمعي" للرتب السيادية في الوزارة، في قاعة لاروزا غرب مدينة غزة.

وحضر ورشة العمل مدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات في المديرية، و25 مشاركاً بالورشة من الرتب العليـا بالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأوضح العميد خلف أن الخطة التدريبية التي وضعتها مديرية التدريب تتضمن عملية تدريب شاملة لجميع منتسبي وزارة الداخلية بما فيها الرتب العليا ومدراء الإدارات والوحدات بالأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي لاستخلاص مجموعة من المفاهيم القابلة للتطبيق في جانب العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المحلي.

ولفت إلى أن فئات المجتمع تعتبر النواة الأولى التي من شأنها المشاركة الى جانب أجهزة الداخلية للعمل ضمن توجه منظم نحو بيئة آمنة خالية من الجرائم والمخالفات، مؤكداً أن الشراكة دوماً ما ينتج عنها مخرجات أكثر جودة في جميع الجوانب.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يشارك بها عدد من الضباط المتخصصين بوزارة الداخلية نزولاً من رتبة عقيــد فما أقل حسب نوع وهدف الورشـة حيث تعمل على رفع كفاءة المنتسبين وزيـادة جودة الخدمات المقدمة.