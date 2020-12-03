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الإصلاح والتأهيل تفتتح دورة "بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون"

03 كانون أول / ديسمبر 2020 01:41

الإصلاح والتأهيل تفتتح دورة "بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون"
الإصلاح والتأهيل تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس، دورة بعنوان "بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان"، استهدفت الدورة 18 ضابطاً من العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل بواقع 20 ساعة تدريبة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في ظل جائحة كورونا.

وحضر الافتتاح المقدم شريف المصري مسؤول ملف التدريب والتطوير فى مديرية الإصلاح والتأهيل والأستاذ عبد الحليم أبو سمرة مدير التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والأستاذ محمد عطا الله.

وتشمل الدورة عدة محاور من أبرزها "الإجراءات الفضلى في معالجة شكاوي النزلاء -قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وإجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق -القواعد النموذجية في معاملة السجناء بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الخاصة بحقوق الإنسان".

وأكد المصري على حرص المديرية العامة للإصلاح والتأهيل علي تعزيز قدرات العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل حماية حقوق النزلاء.

من جانبه، تحدث أبو سمرة عن البرنامج التنفيذي للدورة التدريبية والتي تتلخص في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان وتمكين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل من حماية حقوق النزلاء وفقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

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