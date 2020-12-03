الجوازات تُصدر أكثر من 3900 مُعاملة للمواطنين خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني 3911 مُعاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها 78 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام 242 معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك 29 معاملة تمديد لثاني مرة.

كما أصدرت 7 معاملات صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز 37 معاملات تظهير لبيانات جوازات السفر و8 معاملة صورة طبق الأصل، و4 إفادات لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 3506 معاملة.