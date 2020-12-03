الصحة تشرع بمرحلة جديدة لسحب الأصناف المكهنة داخل مرافقها

غزة- الرأي

شرع قسم العهدة المركزي في الإدارة العامة للشؤون الادارية بعملية سحب جميع الأصناف المكهنة داخل مرافق وزارة الصحة بجميع مكوناتها ابتداءً من مستشفى الدرة للأطفال التي تم الانتهاء من سحب الأصناف المكهنة فيها ضمن الدورة الأولى التي ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأكد أ. محمد أبو جلالة رئيس قسم العهدة المركزية أن عملية سحب الأصناف المنتهية الصلاحية (المكهنة) من مرافق الوزارة يأتي ضمن الجهود المبذولة لمتابعة العُهد وفق الإجراءات الإدارية السليمة للحفاظ على المال العام، بالإضافة الى أنها تشكل عبئ على مرافق الوزارة من حيث إشغال أماكن معينة وإضفاء منظر غير لائق داخل ساحات المستشفيات.

وأوضح أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية أن وزارة الصحة استطاعت تقديم نموذج محوسب لعملية سحب الأصناف المكهنة بشكل منظم ودقيق يتطلب إنجازه جهد كبير داخل مرافق وزارة الصحة مثمناً جهود جميع الموظفين العاملين في هذا المجال.

