الأوقاف: وقف الصلوات في جميع مساجد قطاع غزة

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عدة قرارات وذلك بناء على مستجدات المرحلة الحالية بسبب تطور الحالة الوبائية وتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقررت الوزارة في بيان له وصل "وكالة الرأي"، وقف صلوات الجمعة والجماعة في كافة مساجد محافظات قطاع غزة، ابتداءً من فجر يوم السبت 5 / 12 / 2020م وحتى إشعار آخر.

وذكرت أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومة، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن فقط، لإبقاء الشعيرة قائمة بأقل عدد ممكن مقبولاً شرعًا، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية خلال إقامة الشعيرة، داعيةً المواطنين إلى أداء صلاة الجماعة في البيوت، والمحافظة على قنوت النوازل في الصلوات المفروضة.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم، والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الحقيقية.