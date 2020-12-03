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الزراعة: بدء مشروع تركيب الاقفاص البحرية على مسافه 4 ميل

03 كانون أول / ديسمبر 2020 11:07

أعلنت وزارة الزراعة البدء بمشروع تركيب الاقفاص البحرية على مسافه 4 ميل بحري من شاطئ قطاع غزة.

وقال م.وليد ثابت مديرعام الثروة السمكية، إن هذا المشروع من المشاريع الرائده التي واجهت صعوبات ومعيقات، منها نقص الامكانيات، والمعدات اللوجستية، وعدم توفر خبرة كافية لدى الطواقم الفنية.

وأضاف: لكن أمام اصرار واراده المشرفين على هذا المشروع والعقل الفلسطيني الخلاق والمبدع تم حل معظم المعيقات.

وأكد م.ثابت انه تم البدء في تنفيذ المرحله الاولي من المشروع والتي تتضمن نقل عدد 24 من الكتل الخرسانية التي يبلغ وزن الكتلة الواحده منها 4 طن على طوافة مائية وانزالها و تثبيتها في قاع البحر حسب الاحداثيات التي تم تحديدها مسبقاً.

وأوضح ثابت أنه يجري حاليا في نفس الوقت العمل على إنجاز المرحله الثانيه من المشروع والتي تتمثل في تجميع وتركيب عدد 3 أقفاص حديدية على اليابسة ومن ثم يتم نقل هذه الاقفاص وتثبيتها على الكتل الخرسانيه التي تم أنزلها في قاع البحر.

أما المرحلة الأخيرة من المشروع تتمثل في تربية الاسماك داخل هذه الاقفاص. 

وفي السياق ذاته قدم ثابت شكره الجزيل لكل من ساهم وشارك في تذليل العقبات التي واجهت البدء في هذا المشروع الذي يعتبر هو الاول من نوعه في قطاع الاستزراع السمكي البحري داخل قطاع غزة.

كما قدم الشكر والتقدير للجندي المجهول الذي كان وراء تطوير هذا القطاع الحيوي المهندس عادل عطالله،والذي عمل في قطاع الثروة السمكيه على مدار 25 عام وكان مثالاً يحتذى به في الجد والمثابره والارادة القوية و الاصرار على تحقيق الاهداف.

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