أرسنال يكرر إنجازه الأوروبى بعد الفوز الخامس على التوالى

سجل فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، رقما قياسيا بعدما اكتسح ضيفه رابيد فيينا النسماوى، بنتيجة 4 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي "يوروباليج"، وكشفت الإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية، أن أرسنال حقق الفوز في كل مبارياته الخمس الأولى في موسم واحد في منافسة أوروبية باستثناء التصفيات للمرة الثانية فقط.

أضافت الشبكة أن الجانرز كرر الإنجاز الذى حققه آخر مرة في موسم 2005-2006، في دوري أبطال أوروبا ووصل إلى النهائي في ذلك الموسم.

وعزز آرسنال، صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد رابيد فيينا، عند 6 نقاط فى المركز الثالث، وحل مولده النرويجى فى المركز الثانى، برصيد 9 نقاط، بعد تغلبه على فريق دوندالك الايرلندى، بثلاثية نظيفة، الذى بقى فى المركز الرابع والأخير، بدون نقاط.

وشهدت مباراة الليلة، حضور جماهير أرسنال، فى ملعب المباراة للمرة الأولى، منذ مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، بعد قرار الحكومة البريطانية بعودة الجماهير، حيث تعد مواجهة ارسنال مع رابيد، أول لقاء يشهد حضورا جماهيريا فى إنجلترا، منذ مارس الماضى، وذلك بحضور 2000 متفرج.

وكان الفريق اللندنى، قد ضمن تأهله لدور الـ 32 من اليوروباليج، بعد فوزه بثلاثية نظيفة، على فريق مولده النرويجى، فى الجولة الماضية.