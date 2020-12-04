ميلان يحقق إنجاز أوروبي بعد رباعية سيلتك باليوروباليج

حقق ميلان، إنجازا أوروبيا للمرة الأولى، بعد فوزه على ضيفه فريق سيلتك الاسكتلندى، بنتيجة 4 - 2، ليضمن تأهله إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من اليوروباليج.

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن ميلان، نجح فى تحقيق الفوز للمرة الأولى أوروبيا، سواء بدورى أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، بعد أن كان متأخرا بهدفين.

ميلان ضد سيلتك



حسم التعادل الإيجابى بنتيجة 2 - 2، الشوط الأول من المباراة، حيث فاجى فريق سيلتك، نظيره ميلان، بتسجيله هدفين، خلال أول 14 دقيقة من زمن المباراة، عن طريق كلا من توم روجيك و ادوسون إدوارد، فى الدقيقتين 6 و 14.



ولكن نجح الروسونيرى، فى إدارك التعادل خلال دقيقتين، عن طريق هاكان كالهانجولو وصامويل كاستييخو، فى الدقيقتين 24 و 26 من عمر اللقاء.



وفى الشوط الثانى، نجح النجم النرويجى الشاب هاوجى، فى تسجيل ثالث أهداف ميلان، فى الدقيقة 50.



واختتم الإسبانى الشاب براهيم دياز، رباعية العملاق الإيطالي، فى الدقيقة 82 من زمن اللقاء.



ورفع ميلان رصيده للنقطة 10، فى وصافة المجموعة الثامنة، خلف فريق ليل الفرنسي، صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد فوزه على فريق سبارتا براج التشيكى، بنتيجة 2 - 1، بينما توقف رصيد سيلتك عند نقطة واحدة، فى المركز الرابع والأخير.