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أتلتيكو مدريد يعلن تعافي سواريز من فيروس كورونا

04 كانون أول / ديسمبر 2020 02:47

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن تعافي مهاجمه لويس سواريز من فيروس كورونا (كوفيد 19) بعدما جاءت نتيجة اختبار PCR الخاص به سلبية ليضع نفسه تحت إمرة مدربه دييجو سيموني ويلتحق بتدريبات الفريق الجمعة استعدادا لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وبعد أسبوعين من الغياب والتدريب منفردا وعدم المشاركة في أربع مباريات لفريقه، تعافى المهاجم من الإصابة وقد يشارك في مباراة السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيعود للتدريبات الجمعة مع زملائه في المران الصباحي في المدينة الرياضية للفريق.

وخلال غياب سواريز، فاز أتلتيكو في مباراتين اثنتين بالليجا على برشلونة وفالنسيا بهدف وتعادل في اثنتين مع لوكوموتيف (0-0) وبايرن ميونخ (1-1) في دوري الأبطال.

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