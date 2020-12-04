واتس آب يحدث شروطه ويجبر المستخدمين على الموافقة أو فقدان التطبيق

كشف تقرير حديث أن واتس آب من المقرر أن يقوم بتحديث شروط الخدمة الخاصة به فى عام 2021، مع إجبار المستخدمين على الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة أو فقدان الوصول إلى التطبيق، وفقًا لمختبرى نظام المراسلة الشهير الأوائل، وتمت مشاركة لقطات من "تحديثات الشروط وسياسة الخصوصية" بواسطة WaBetaInfo ، الذى قال إن الشروط الجديدة تتعلق بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة فى العالم لبيانات المستخدم.

وينص التحديث على أنه "من خلال الضغط على" موافق، فإنك تقبل البنود الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام واتس آب أو يمكنك دائمًا حذف حسابك."

ولا يعلق واتس آب عادةً على الميزات التى لم يتم إصدارها ولكنه أكد لـ The Independent أنه يجب على جميع المستخدمين "الموافقة" على الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير 2021 إذا كانوا يريدوا الاستمرار فى استخدام التطبيق.

وقال متحدث باسم الشركة إن التغييرات المتعلقة بالطريقة التى ستتمكن بها الشركات من العمل على المنصة والتفاعل مع المستخدمين، وتم توضيح المزيد من التفاصيل حول ما سيشمله هذا فى منشور مدونة لشهر أكتوبر.

وواجه واتس آب انتقادات بشأن كيفية عمله منذ أن اشتراه Facebook فى 2014 بصفقة قيمتها 19 مليار دولار.

وفى عام 2018، استقال مؤسس واتس آب جان كوم من منصب الرئيس التنفيذى للشركة وسط مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات.

وكتب فى مدونة قبل البيع لفيس بوك: "فى هذه الأيام، تعرف الشركات حرفياً كل شيء عنك، وأصدقائك، واهتماماتك، ويستخدمون كل شيء لبيع الإعلانات، وفى كل شركة تبيع الإعلانات، يقضى جزء كبير من فريقهم الهندسى يومهم فى ضبط البيانات، وكتابة كود أفضل لجمع بياناتك الشخصية، تذكر، عندما يتعلق الأمر بالإعلان، فأنت المنتج."

لم يقدم كوم سببًا محددًا لترك الشركة، على الرغم من أن مصادر قريبة من الأمر أخبرت صحيفة واشنطن بوست فى ذلك الوقت أن الأمر يتعلق بصراع غير قابل للتوفيق بشأن قرار فيس بوك باستخدام البيانات الشخصية لغرض الإعلان.