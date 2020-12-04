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زراعة خانيونس تتفقد مزارع الدجاج البياض في منطقة المواصي

04 كانون أول / ديسمبر 2020 04:08

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غزة-الرأي

نظم قسم الانتاج الحيواني بمديرية زراعة خانيونس، جولة ميدانية لمتابعة مزارع الدجاج البياض في منطقة المواصي غرب المحافظة.
وخلال الجولة تم الاطلاع على المزارع حديثة الانشاء والتربية، حيث تم اعطاء الإرشادات اللازمة والتعليمات للمربين عن كيفية إدارة وتربية الدجاج البياض من بداية الإنتاج إلى نهايته.
كما تم لفت انتباه المربيين على تأثير العوامل على التربية من إضاءة، وتهوية، وتغذية بالإضافة للمعاملات اليومية للتربية وتم التركيز على تغذية الدجاج البياض بأعلاف ذو جودة عالية لزيادة الإنتاج وفحص الاعلاف بشكل دوري .
وتاتى هذه الجولات ضمن تعزيز دور الإرشاد بوزارة الزراعة مع مربي الثروة الحيوانية والتواصل معهم .
 

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