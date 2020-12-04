وادي يسجل أول أهدافه مع بيراميدز المصري

وكالات-الرأي:

افتتح اللاعب الدولي الفلسطيني محمود وادي سِجل أهدافه مع فريق بيراميدز المصري في أول ظهور له مع الفريق منذ انتقاله إليه قادماً من المصري البور سعيدي قبل عدة أسابيع.

وشارك وادي مع بيراميدز أساسياً في مباراته التجريبية أمام فريق أهلي بني غازي الليبي، ونجح في تسجيل هدفين من الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على إستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل رباعية بيراميدز في المباراة المهاجم محمود وادي "هدفان"، وعبد الله السعيد من ركلة جزاء، وإبراهيم حسن، وهو الفوز الودي الثالث لبيراميدز في فترة الإعداد، بعد الانتصار في وقت سابق على البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وسموحة بهدفين مقابل هدف وحيد.