ريال مدريد ضيفا ثقيلا على إشبيلية فى قمة نارية بالدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى، مواجهة نارية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، ويدخل الفريق الملكى قمة اليوم، وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية الخامس برصيد 16 نقطة جمعها من 9 مباريات خاضها حتى الآن.

وتعد مواجهة اليوم حاسمة لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة بعد تأزم موقف الفريق الملكى في مسابقة دوري أبطال أوروبا خاصة بعد خسارته في المباراة الماضية بالجولة الخامسة بدور المجموعات أمام شاختار الأوكرانى بهدفين دون رد.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراتين فقط خلال الخمسة مواجهات الأخيرة في الليجا، بينما يقف إشبيلية على بعد نقطة واحدة فقط من اقتناص المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

في المقابل، يسعى إشبيلية لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز أخر 3 جولات في المسابقة أمام أوساسونا وسيلتا فيجو وهويسكا على الترتيب.

ويملك الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، انتصارا وحيدا في زيارته كمدرب مع الفريق الملكى إلى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية.

وكشفت الإحصائية التى نشرها موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، أن زيدان قاد ريال مدريد في 4 مباريات بمختلف البطولات في معقل إشبيلية، حقق خلالها فوزا وحيدا بالإضافة إلى تعادلين فيما خسر مباراتين.

وحل زيدان ضيفا في معقل إشبيلية كمدرب في كأس ملك إسبانيا عام 2017، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، ثم خسر في المواجهة التي تلتها بثلاثة أيام في الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وفى مايو 2018، خسر زيدان مجددا مع ريال مدريد ضد الفريق الأندلسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق زيزو فوزه الأول في معقل إشبيلية بهدف دون رد، في في سبتمبر من العام الماضى.